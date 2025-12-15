1.8 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
PDK-ja nis fushatën nga Prizreni, Hamza: Ka ardhur koha për të vepruar

By admin

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) të mërkurën në Prizren hap zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në hapjen e fushatës elektorale, duke thënë se ka përfunduar koha për fjalë.

“Koha për fjalë ka përfunduar. Ka ardhur koha për të vepruar. Nga Prizreni i bukur, këtë të mërkurë, e nisim fushatën tonë. Ju ftoj të na bashkoheni! Bashkë. Përpara. #PDK130”, ka shkruar Hamza në Facebook.

Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë

