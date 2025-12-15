0.3 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

By admin

Në Dragash është hapur sot zyra e re e Postës së Kosovës.Zyra është vendosur në hapësirat e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Menaxheri i Postës së Kosovës për regjionin e  Prizrenit, Liri Ramadani, ka thënë se hapja e kësaj zyre është një lajm i mirë për banorët e Dragashit.

Sipas tij, zyra tashmë është funksionale dhe në dispozicion të qytetarëve.

“Me hapjen e kësaj zyre, Posta e Kosovës synon të jetë më afër qytetarëve të Dragashit dhe të ofrojë shërbime më efikase”, tha  Ramadani.

Zyra e re ofron shërbimet postare,  financiare jo?bankare,  si dhe shërbimet e Telekomit të Kosovës./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

 

Previous article
Vetim Ramadani emërohet nënkryetar i Komunës së Dragashit
Next article
83 vjet nga vdekja e Faik Konicës

Më Shumë

Lajme

Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë

Inspektoriati i KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A  në Prizren, në bashkëpunim me njësitë operuese, ka vijuar aksionin për shkyçjen e konsumatorëve që nuk kanë paguar...
Fokus

Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Shaqir Totaj ka bërë sot betimin zyrtar për fillimin e mandatit të tij të dytë në krye të Komunës së Prizrenit. Ceremonia u zhvillua në...

U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

Liria e mbyll vitin me fitore ndaj Drinit të Bardhë

Tallja e pushtetit me Gjergj Kastriotin dhe Nënën Terezë

Fisnik Rugova, MVP i javës

Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

Hajdar Beqa: Prizreni si çdo herë po bashkohet fuqishëm rreth vizionit për ndryshim

Aksidenti fatal në “Ibrahim Rugova”, njëri i lënduar rëndë transferohet në QKUK

PDK-ja nis fushatën nga Prizreni, Hamza: Ka ardhur koha për të vepruar

Aksident mes dy veturave në Rahovec (PAMJE)

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

Ylli – Trepça, duel kampionësh në Suharekë

Specialja liron me kusht Isni Kilajn

Tërmet në Kosovë në orët e hershme të mëngjesit

Në Prizren kanoset një zyrtar policor, e në Suharekë një tjetër sulmohet fizikisht

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne