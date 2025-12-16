Abrashi: Presim të fitojmë mbi 50 për qind

Kandidati për deputet nga LVV-ja, Artan Abrashi, tha për RTV21 se ky subjekt politik po hyn në zgjedhje me një program të qartë dhe me synim në fitore. Sipas tij, presin fitore dhe formimin e Qeverisë pa pasur nevojë për koalicion pas zgjedhor.
‘’Ne presim të fitojmë mbi 50% që mos kemi nevojë të ulemi dhe të diskutojmë me ata që duan ta bllokojnë Kosovën”, tha Abrashi
