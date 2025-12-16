1.4 C
Prizren
E martë, 16 Dhjetor, 2025
Fokus

Abrashi: Presim të fitojmë mbi 50 për qind

By admin

Kandidati për deputet nga LVV-ja, Artan Abrashi, tha për RTV21 se ky subjekt politik po hyn në zgjedhje me një program të qartë dhe me synim në fitore. Sipas tij, presin fitore dhe formimin e Qeverisë pa pasur nevojë për koalicion pas zgjedhor.

‘’Ne presim të fitojmë mbi 50% që mos kemi nevojë të ulemi dhe të diskutojmë me ata që duan ta bllokojnë Kosovën”, tha Abrashi

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

