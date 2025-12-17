5.8 C
Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka nxjerrë urdhëresë për ndalimin e ndezjes së fishekzjarrëve dhe përdorimit të mjeteve piroteknike në hapësira publike dhe zona të banuara në të gjithë territorin e komunës.

Sipas urdhëresës, ndalesa do të vlejë nga 25 dhjetor 2025 deri më 03 janar 2026, me përjashtim të natës së Vitit të Ri. Përdorimi i fishekzjarrëve do të lejohet vetëm më 31 dhjetor 2025, nga ora 23:30 deri në 00:30 të 01 janarit 2026, për një orë.

“Kjo masë është ndërmarrë për të garantuar sigurinë publike, qetësinë e qytetarëve dhe mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm gjatë festave të fundvitit”, thuhet në urdhëresën e  Totajt.

