Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Punimet për restaurimin e Kullës së Hajrulla Çantës në Rahovec po vazhdojnë pa ndërprerje, duke i dhënë jetë dhe dinjitet një vlere të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare. Kjo kullë, e shpallur aset i trashëgimisë kulturore nën mbrojtje, po trajtohet me kujdes të veçantë për të ruajtur autenticitetin dhe identitetin e saj historik.

Sipas njoftimit të Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren, angazhimi i vazhdueshëm i zyrtarëve në terren po siguron mbikëqyrje profesionale dhe realizim të punimeve në përputhje të plotë me standardet e ruajtjes së trashëgimisë kulturore.

“Me punimet që po vazhdojnë pa u ndalur në restaurimin e Kullës së Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i trashëgimisë kulturore nën mbrojtje, po i japim jetë dhe dinjitet një vlere të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore. Angazhimi i vazhdueshëm në terren i zyrtarëve të QRTK Prizren siguron mbikëqyrjen profesionale dhe realizimin e punimeve në përputhje me standardet e ruajtjes së trashëgimisë kulturore”, thuhet në njoftimin e QRTK-së./PrizrenPress.com/

Një nxënës theret me thikë në Prizren
Spitali i Prizrenit drejt transformimit, Vitia: Investim mbi 11 milionë euro

