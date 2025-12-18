Sipas ministrit, investime të rëndësishme janë bërë edhe në hemodializë, transfuzion, patologji, pajisje moderne diagnostike dhe terapeutike, si dhe në ndriçimin dhe infrastrukturën e jashtme të standardizuar.
“Falënderoj mërgatën tonë, miqtë tanë dhe profesionistët shëndetësorë për kontributin e tyre në këtë transformim. Spitali i Prizrenit tani është më i fuqishëm dhe më funksional, duke ofruar shërbime më të sigurta dhe më të avancuara për qytetarët”, shkroi Vitia.
Vlera totale e investimeve arrin mbi 11 milionë euro, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të cilësisë së shërbimeve shëndetësore në rajon.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren