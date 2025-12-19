8.1 C
Therje me thikë në Prizren, arrestohet i dyshuari për tentim vrasje

By admin

Një burrë kosovar ka kërkuar ndihmë mjekësore në Spitalin e Prizrenit, pasi dyshohet se është therur me thikë nga një burrë tjetër.

Rasti ka ndodhur në Prizren më 18 dhjetor, rreth orës 07:51, ndërsa sipas Policisë, bëhet fjalë për veprën penale “vrasje në tentativë”.

Me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje.

