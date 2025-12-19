4.9 C
Prizren
E premte, 19 Dhjetor, 2025
E trishtë! 12-vjeçares që vdiq në Spitalin e Prizrenit nesër i jepet lamtumira

By admin

L. Shala është 12-vjeçarja që vdiq të enjten në Spitalin e Pediatrisë në Prizren.

Ngushëllime ka shprehur fshati Mushtisht, prej nga dhe ishte e ndjera, transmeton Klankosova.tv.

“Këshilli i Fshatit Mushtisht në emër të banorëve të Mushtishtit i shpreh ngushëllime të sinqerta familjes Shala, me rastin e vdekjes së familjares së tyre të ngushtë”, thuhet në njoftimin e fshatit.

Varrimi i të miturës do të bëhet të shtunën në ora 14:30 në varrezat e reja në Mushtisht.

Rastin e rëndë për Klankosova.tv e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

“Me datën 18.12.2025, rreth orës 16:00, Stacioni Policor Prizren ka pranuar informatën se një paciente kishte humbur jetën në rrethana ende të panjohura. Patrullat policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, në Qendrën Emergjente – Repartin e Pediatrisë të Spitalit Rajonal në Prizren. Nga mjeku përgjegjës i repartit, në cilësinë e dëshmitarit, është marrë konfirmimi se viktima, gjinia femërore, rreth 12 vjeçe, ishte pranuar për trajtim më 17.12.2025, rreth orës 23:50, ndërsa më 18.12.2025, rreth orës 15:55, kishte ndërruar jetë”.

“Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitë kompetente të Stacionit Policor Prizren, si dhe Njësia e Hetimeve Rajonale. Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori kujdestar i shtetit, i cili ka urdhëruar që rasti të inicohet si hetim i vdekjes dhe trupi i pajetë të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e obduksionit. Rasti, për hetime të mëtejme, i është kaluar Hetimeve”, tha Bytyqi.

“Iu përkeqësua gjendja”, detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçares në Prizren
Kamioni ndot asfaltin, kompania gjobitet me 1000 euro në Prizren

