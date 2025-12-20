6 C
Prizren
E shtunë, 20 Dhjetor, 2025
FokusSport

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

By admin

Federata e Basketbollit të Kosovës ka shpallur lojtarin e Bashkimit, Besim Bytyqi, si “Shpresa e Vitit”, duke vlerësuar rritjen, angazhimin dhe paraqitjet e tij të qëndrueshme gjatë këtij sezoni.

Nga Bashkimi kanë shprehur krenarinë për këtë arritje, duke theksuar rëndësinë e saj për klubin dhe sportin prizrenas.

“Përkushtimi, disiplina dhe pasioni i Besimit kanë dhënë rezultat. Ai është një frymëzim për të gjithë të rinjtë që ëndërrojnë të arrijnë majat”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Ndërkohë, basketbollisti tjetër i Bashkimit, Valon Bunjaku, është përzgjedhur në 5-shen e vitit, si vlerësim për kontributin dhe nivelin e lartë të lojës së tij.

“Të dy lojtarët po e nderojnë klubin dhe qytetin me paraqitjet e tyre. Jemi krenarë për ta”, ka shtuar më tej KB Bashkimi në reagimin e tij./PrizrenPress.com/

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren
KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

