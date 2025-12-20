Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Federata e Basketbollit të Kosovës ka shpallur lojtarin e Bashkimit, Besim Bytyqi, si “Shpresa e Vitit”, duke vlerësuar rritjen, angazhimin dhe paraqitjet e tij të qëndrueshme gjatë këtij sezoni.
Nga Bashkimi kanë shprehur krenarinë për këtë arritje, duke theksuar rëndësinë e saj për klubin dhe sportin prizrenas.
“Përkushtimi, disiplina dhe pasioni i Besimit kanë dhënë rezultat. Ai është një frymëzim për të gjithë të rinjtë që ëndërrojnë të arrijnë majat”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Ndërkohë, basketbollisti tjetër i Bashkimit, Valon Bunjaku, është përzgjedhur në 5-shen e vitit, si vlerësim për kontributin dhe nivelin e lartë të lojës së tij.
“Të dy lojtarët po e nderojnë klubin dhe qytetin me paraqitjet e tyre. Jemi krenarë për ta”, ka shtuar më tej KB Bashkimi në reagimin e tij./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/