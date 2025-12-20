6 C
Prizren
E shtunë, 20 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSport

KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

By admin

KBF Bashkimi është vlerësuar me çmimin prestigjioz “Klubi më i Mirë” për vitin 2025 në kategorinë e femrave, ndarë nga Federata e Basketbollit të Kosovës.

Ky vlerësim pason një vit të mbushur me angazhim, përkushtim dhe paraqitje të shkëlqyera nga ekipi prizrenas.

“Ky çmim vjen si rezultat i angazhimit të vazhdueshëm të klubit, punës profesionale të stafit, si dhe paraqitjeve të suksesshme gjatë sezonit garues”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Nga Bashkimi kanë shprehur mirënjohje të veçantë për lojtarët, stafin teknik, drejtuesit dhe tifozët, të cilët kanë qenë mbështetje e pandërprerë gjatë gjithë vitit.

KBF Bashkimi vazhdon të përfaqësojë me dinjitet qytetin e Prizrenit në basketbollin kosovar, duke dëshmuar se tradita dhe puna profesionale shpërblehen./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”
Next article
Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Më Shumë

Lajme

Vdes ish-luftëtari i UÇK-së, Ilir Morina nga Malësia e Vogël e Rahovecit

Në moshën 47-vjeçare ka ndërruar jetë ish-luftëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ilir Morina, nga Malësia e Vogël (Radostë) e Rahovecit. Lajmin për ndarjen e...
Fokus

Po restaurohet Kulla e Pjetër Prenkpalajt në Zym të Hasit

Kanë nisur dhe po vijojnë punimet restauruese në Kullën e Pjetër Prenkpalajt, një nga asetet e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje, e cila ndodhet në...

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësues të KFOR-it zviceran

Ramush Haradinaj: Aleanca krah Prizrenit!

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

41 aksidente e mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

E trishtë! 12-vjeçares që vdiq në Spitalin e Prizrenit nesër i jepet lamtumira

Bedri Hamza e nis sot fushatën me tubim në Prizren

Haradinaj takohet me Kilajn pas lirimit nga Haga: I urova kthimin e tij në shtëpi

Bashkimi rikthehet te fitorja

Tërmet në Kosovë në orët e hershme të mëngjesit

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Detaje nga përplasja e dy veturave në autostradën “Ibrahim Rugova”, arrestohet shoferja që dyshohet se e shkaktoi aksidentin

Sigal Prishtina – Bashkimi, spektakël i garantuar në kryeqytet

Burri në Prizren sulmon gruan e tij, policia ia konfiskon një armë me 17 fishekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne