KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

KBF Bashkimi është vlerësuar me çmimin prestigjioz “Klubi më i Mirë” për vitin 2025 në kategorinë e femrave, ndarë nga Federata e Basketbollit të Kosovës.
Ky vlerësim pason një vit të mbushur me angazhim, përkushtim dhe paraqitje të shkëlqyera nga ekipi prizrenas.
“Ky çmim vjen si rezultat i angazhimit të vazhdueshëm të klubit, punës profesionale të stafit, si dhe paraqitjeve të suksesshme gjatë sezonit garues”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Nga Bashkimi kanë shprehur mirënjohje të veçantë për lojtarët, stafin teknik, drejtuesit dhe tifozët, të cilët kanë qenë mbështetje e pandërprerë gjatë gjithë vitit.
KBF Bashkimi vazhdon të përfaqësojë me dinjitet qytetin e Prizrenit në basketbollin kosovar, duke dëshmuar se tradita dhe puna profesionale shpërblehen./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/