Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Sonte, më 20 Dhjetor 2025, në orën 21:15, hap dyert edicioni i pestë i Big Brother VIP Albania nën moderimin e Ledion Liços.
Media kanë publikuar listat e personazheve që priten se do të jenë konkurrentë brenda shtëpisë. Mes emrave më të përfolur janë:
Kristi Lamaj – këngëtar
Hilda Kërtalli – content creator
Renee Reffo – content creator
Vitmar Basha – këngëtar/instrumentist
Robert Aliaj Dragot – artist i njohur
Anxhela Martini – modele
Juxhin Plovishti – aktor komedie
Ardi Murataj – moderator
Sabina Mete – moderatore
Ina Pashollari – moderatore
Lore (Lorela Karoshi) – këngëtare
Valer Kolnika – ish-banor i Big Brother
Banori i parë i konfirmuar
Një nga emrat e konfirmuar zyrtarisht është Anxhelo Haruni, moderatori i emisionit “Top Talk” në Top Channel, i cili e njoftoi publikisht se do të futet në shtëpinë e Big Brother dhe do të hyjë në izolim të plotë sipas rregullave të formatit.
Big Brother Fan Club” do të ketë moderatore Kiara Titon ndërsa opinionistë janë Françeska Murati dhe Arian Konomi/dritare.net
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren