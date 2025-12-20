Kuvendi i të Rinjve i Prizrenit shënon 9-vjetorin e themelimit

Sot u mbajt ceremonia për shënimin e 9-vjetorit të themelimit të Kuvendit të të Rinjve të Prizrenit.
Gjatë aktivitetit, organizata u vlerësua për punën dhe angazhimin e saj të vazhdueshëm në përfaqësimin dhe fuqizimin e rinisë, duke nxjerrë në pah rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse dhe jetën publike të qytetit.
Komuna e Prizrenit ritheksoi përkushtimin e saj për të mbështetur çdo iniciativë që kontribuon në zhvillimin dhe avancimin e rinisë, duke u angazhuar për krijimin e mundësive dhe hapësirave për pjesëmarrjen aktive të të rinjve në jetën komunitare./PrizrenPress.com/
