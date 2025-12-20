3.3 C
“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

By admin

Legjenda e muzikës shqiptare, tenori i madh Kastriot Tusha, ka realizuar një këngë të re kushtuar çlirimtarit Ekrem Rexha – Komandant Drinit.

Kënga me titull Emrin tënd e përjetësova” është një homazh i veçantë për jetën dhe veprën e heroit tonë.

“Sot filluam xhirimet e videoklipit të këngës kushtuar Ekrem Rexhës – Komandant Drinit, ‘Emrin tënd e përjetësova’, e cila përfaqësohet nga legjenda, tenori i madh shqiptar, Kastriot Tusha”, ka bërë të ditur djali i Ekrem Rexhës, Drini.

Sipas burimeve nga ekipi i artistit, publikimi i këngës pritet së shpejti./PrizrenPress.com/

