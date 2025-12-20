3.3 C
Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

By admin

Bashkimi triumfon ndaj Junior 06 në ndeshjen e xhiros së 12-të të Superligës së Femrave, me rezultat 85:60 (19:21, 21:7, 22:19, 23:13), raporton PrizrenPress.

Bashkimi shënoi fitore ndaj Junior 06 në palestrën “Sezai Surroi”, në një ndeshje ku dominoi në pjesën më të madhe të takimit. Çereku i dytë ishte vendimtar, të cilin Bashkimi e fitoi me rezultat të thellë 21:7.

Bashkimi e mbylli ndeshjen me rezultat 85:60.

Te Bashkimi, më e dalluara ishte Alexis Mead me 27 pikë, 8 kërcime dhe 11 asistime, ndërsa te Junior 06 u veçua Sharale McCormick me 25 pikë, 1 kërcim dhe 1 asistim./PrizrenPress.com/

