0.4 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSport

Kryeqytetasit fitojnë ndaj kuqezinjve në Prizren

By admin

Sigal Prishtina fitoi duelin ndaj Vëllaznimit 74:68 (25:12, 17:22, 15:13, 17:21), përballje që u zhvillua në Prizren, raporton PrizrenPress.

Bardhekaltrit e nisën ndeshjen shumë mirë, duke fituar bindshëm çerekun e parë, e më pas, përkundër tentimeve nga mysafirët, arritën të ruajnë epërsinë për të fituar në fund 74:68.

Adrio Bailey u dallua te kryeqytetasit me 21 pikë e 12 kërcime, derisa Jericole Hellems e mbylli ndeshjen me 29 pikë e gjashtë kërcime.

Sigal Prishtina numëron shtatë fitore e gjashtë humbje pas 13 javësh në ProCredit Superligës, kurse Vëllaznimi katër fitore e tetë humbje./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kampionët bindës në Rahovec

Më Shumë

Fokus

27 vjet nga rënia e Mujë Krasniqit dhe 41 bashkëluftëtarëve të tij

Sot mbushen 27 vjet nga rënia heroike e komandantit të Brigadës 113 të Zonës Operative të Drenicës, Mujë Krasniqi – Kapuçi dhe 41 bashkëluftëtarëve...
Rozë

Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Sonte, më 20 Dhjetor 2025, në orën 21:15, hap dyert edicioni i pestë i Big Brother VIP Albania nën moderimin e Ledion Liços. Media kanë...

Vetim Ramadani emërohet nënkryetar i Komunës së Dragashit

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

Rahoveci pret Pejën

Një nxënës theret me thikë në Prizren

Burri në Prizren sulmon gruan e tij, policia ia konfiskon një armë me 17 fishekë

Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

Tërmet në Kosovë në orët e hershme të mëngjesit

Dy vite pa Illmen Bajrën – KB Bashkimi e kujton figurën dhe kontributin e ti

Qytetari gjen granatë dore në Rahovec, FSK-ja e demolon në mënyrë të kontrolluar

Bedri Hamza e nis sot fushatën me tubim në Prizren

Gjendet një trup i pajetë në Prizren, dyshohet për vdekje nga arma e zjarrit

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Doktori kujdestar jep detaje për vdekjen e 8 vjeçares në Suharekë: Erdhi tek ne pa shenja jete

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne