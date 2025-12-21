2.6 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

By admin

Fshati Ratkoc i Rahovecit është tronditur mëngjesin e sotëm nga një person i cili ka djegur një autoambulancë dhe ka tentuar t’u vë zjarrin edhe disa objekteve të tjera.

Mësohet se personi në fjalë është Halil Hoti, i cili aktualisht është në kërkim nga Policia.

I dyshuari ka tentuar të hapë zjarr edhe në oborrin e shkollës, por është ndaluar nga qytetarët. Po ashtu, ai ka hapur zjarr edhe në një shtëpi duke përdorur mjete piroteknike.

“Duke ikur nga policia, ka tentuar të hapë zjarre edhe nëpër shtëpi me qëllim që t’i shmanget policisë. Banorët janë mobilizuar dhe kanë arritur t’i ndalojnë zjarret”, ka thënë një qytetar nga fshati Ratkoc.

Personi në fjalë dyshohet se edhe në të kaluarën ka pasur vepra penale.

Sipas një videoje të publikuar në Facebook nga faqja “Fshati Ratkoc”, shihen momente dramatike të djegies së autoambulancës në Qendrën e Mjekësisë Familjare.

VIDEO

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren
Next article
Fluks i lartë automjetesh edhe në kufirin Shqipëri-Kosovë

Më Shumë

Lajme

Vjedhje e rëndë në Prizren, një personit i grabiten para të gatshme e stoli ari nga vetura, policia heton rastin

Policia e Kosovës, ka njoftuar për një rast të vjedhjes së rëndë që ka ndodhur në Prizren, ku një personit i janë vjedhur para...
Fokus

KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

KBF Bashkimi është vlerësuar me çmimin prestigjioz “Klubi më i Mirë” për vitin 2025 në kategorinë e femrave, ndarë nga Federata e Basketbollit të...

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Selmanaj: Na vjen keq që Kosova po shkon sërish në zgjedhje, LDK-ja nuk është përgjegjëse për bllokadën

Bashkimi rikthehet te fitorja

Doktori kujdestar jep detaje për vdekjen e 8 vjeçares në Suharekë: Erdhi tek ne pa shenja jete

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

“Iu përkeqësua gjendja”, detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçares në Prizren

Kurti hap fushatën zgjedhore në Prizren

44 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

E trishtë! 12-vjeçares që vdiq në Spitalin e Prizrenit nesër i jepet lamtumira

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Selman Sokoli, kandidati i Vetëvendosjes që duhet të votohet për deputet në zgjedhje e 28 dhjetorit

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

Fluks i lartë automjetesh edhe në kufirin Shqipëri-Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne