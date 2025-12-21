2.5 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
FokusSport

Bashkimi triumfon në njërën nga ndeshjet më emocionuese këtë edicion

By admin

Në një super ndeshje, dhe njërën nga sfidat më interesante në këtë edicion, Bashkimi fitoi ndaj GO+ Pejës pas dy vazhdimeve, me shifrat 118:119 (21:27, 21:20, 18:13, 31:31, 27:28), raporton PrizrenPress.

Koha e rregullt e takimit përfundoi 91:91, kur Lejson Zeqiri shënoi dy sekonda para fundit, ndeshja edhe vazhdimi i parë ishte shumë interesant, me asnjërën skuadër që nuk arriti të shkëputej dhe përfundoi 104:104. Edhe vazhdimi i dytë ishte dramë në Pejë, me fituesin që u vendos në sekondat e fundit, derisa portokallezinjtë ishin më të vëmendshëm për 118:119 dhe fitoren në këtë përballej.

Tajh Green ishte i jashtëzakonshëm te vendasit me 35 pikë e 11 kërcime, derisa te prizrenasit u dalluan Kyan Anderson me 29 pikë dhe Isaiah Cousins me 21 pikë e gjashtë asistime.

GO+ Peja ka tetë fitore e pesë humbje, kurse Bashkimi nëntë fitore e katër humbje./PrizrenPress.com/

