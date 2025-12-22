3 C
Prizren
E hënë, 22 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Arrestohet një polic në Vërmicë, dyshohet se me ryshfet e lejoi një qytetar serb të hyjë në Kosovë

By admin

Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar sot një zyrtar policor nën dyshimin për veprën penale “Marrje ryshfeti”.

Ai dyshohet që për përfitime financiare ia mundësoi një qytetari serb të hyjë në Kosovë ndonëse atij i ishte ndaluar hyrja në territorin e Republikës së Kosovës.

Express Kredi nga BiCredit

Ngjarja ndodhi në pikën kufitare në Vërmicë.

“Inspektorati Policor i Kosovës respektivisht hetuesit e Departamentit të Hetimeve kanë arrestuar sot një zyrtar policor me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale të ‘Marrje ryshfeti’. Në bazë të hetimeve fillestare ekziston dyshimi se zyrtari policor gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare sot në Stacionin e Policisë Kufitare në Vërmicë, për përfitim financiar i ka mundësuar një qytetari të Republikës së Serbisë hyrjen në territorin e Republikës së Kosovës, ndonëse këtij qytetari paraprakisht i ishte ndaluar hyrja në territorin e Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e IPK-së.

Zyrtari policor por edhe qytetari serb për veprën penale “Dhënie e ryshfetit” janë arrestuar dhe iu është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes Shemi i grupit Ilirët
Next article
Limaj në Prizren: “Çeliku i luftës” viziton “Çelikun e paqes” (VIDEO)

Më Shumë

Kulture

Alis triumfon në Fest 64 – “Nân” do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Këngëtari shkodran Alis me këngën “Nan” ka rrëmbyer çmimin e parë të Festivalit të 64 të Këngës në RTSH, duke fituar si zemrat e...
Lajme

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka reaguar rreth lajmeve se fundviti në Kosovë do të shoqërohet me temperatura ekstreme minimale deri – 20°C dhe me...

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Tentim vrasja në Nashec të Prizrenit, këta janë viktima dhe i dyshuari

Afro 100 aksidente për një ditë në Kosovë

Sot mbahet edicioni VIII i Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë në Rahovec

Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

Rrahman Perteshi – Punëtori më i dalluar i vitit

Zhduket një burrë në Suharekë

‘Oda e Prizrenit’ organizon aktivitet për trashëgiminë dhe inovacionin në tekstil

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

Policia e ndjek nëpër mal dhe e kap të dyshuarin që e dogji autoambulancën në Rahovec

Kampionët bindës në Rahovec

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne