Limaj në Prizren: “Çeliku i luftës” viziton “Çelikun e paqes” (VIDEO)

By admin

Nisma Socialdemokrate sot bëri fushatë në qytetin e Prizrenit.

Aty, kreu i kësaj partie Fatmir Limaj pos që shijoi kafe, vizitoi edhe tregun, derisa sefte e kuptoi që një dyqan në këtë qytet e mban nofkën e tij të luftës.

Ndiqni detajet në kronikën më poshtë:

