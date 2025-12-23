6 C
Prizren
E martë, 23 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

By admin

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar në Pikën e Kalimit Kufitar Vërmicë, pasi dyshohet se i ka ofruar ryshfet një zyrtari policor gjatë kryerjes së detyrës zyrtare.

Me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti do të trajtohet nga organet kompetente.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kriza e furnizimit me rrymë në Suharekë, Muharremaj apel qytetarëve: Nuk është problemi te kryetari i komunës
Next article
Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Më Shumë

Fokus

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

Atmosfera e festave të fundvitit po ndihet pothuajse në çdo pjesë të qytetit të Prizrenit. Edhe në këto ditë të ftohta dimërore, vizitorët janë...
Fokus

Kamioni ndot asfaltin, kompania gjobitet me 1000 euro në Prizren

Pas ankesave të qytetarëve për ndotjen e asfaltit në rrugën “Besim Shala” nga kamionët e angazhuar në punime ndërtimore, patrulla e Stacionit Policor Prizren...

Kampionët bindës në Rahovec

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

“Iu përkeqësua gjendja”, detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçares në Prizren

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Rahoveci 029 forcohet para duelit me Vëllaznimit

Andersoni i Bashkimit shpallet më i miri i javës

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Limaj në Prizren: “Çeliku i luftës” viziton “Çelikun e paqes” (VIDEO)

Muharremaj krijon parkingje për mërgimtarët në Suharekë, në dispozicion edhe oborri i Komunës

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Zhduket një burrë në Suharekë

Bashkimi rikthehet te fitorja

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne