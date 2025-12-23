Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar në Pikën e Kalimit Kufitar Vërmicë, pasi dyshohet se i ka ofruar ryshfet një zyrtari policor gjatë kryerjes së detyrës zyrtare.
Me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti do të trajtohet nga organet kompetente.
