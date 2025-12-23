6 C
Prizren
E martë, 23 Dhjetor, 2025
Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

admin

Një aksident i rëndë ka ndodhur para pak çastesh në autostradë, afër Suharekës.

Një makinë është dëmtuar rëndë, ndërsa ende nuk dihen detaje tjera për rastin, raportoj Sinjali.

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë
FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

