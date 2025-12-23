5.5 C
Lajme

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

By admin

Në IMF KosInvest, kredia është zemra e shërbimeve tona.

Ne besojmë se çdo individ dhe biznes meriton mundësinë për të realizuar planet e veta, ndaj ofrojmë një gamë të gjerë kredish të përshtatura për ju:• Kredi për Renovim – për ta rinovuar shtëpinë tuaj me lehtësi.

• Kredi Biznesi – për zgjerimin dhe fuqizimin e aktiviteteve profesionale.
• Kredi Konsumuese – për nevojat e përditshme dhe blerjet e rëndësishme.
• Kredi Personale – për synimet tuaja individuale.
• Kredi Bujqësore – për investime në prodhim dhe teknologji bujqësore.
• Kredi për Blegtori – për zhvillimin e fermave dhe rritjen e prodhimit.

Apliko tani për kredi:https://bit.ly/48DQfkK

Ne e bëjmë qasjen në kredi të thjeshtë, transparente dhe të arritshme për të gjithë, duke ju fuqizuar të rriteni personalisht dhe ekonomikisht.

Për më shumë informacione:
+383 38 240 664
[email protected]
www.kosinvest.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riemërohet Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Dragash

