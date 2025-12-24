7.2 C
Prizren
E mërkurë, 24 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Bedri Hamza në Malishevë: Do ta themelojmë Fondin e Papunësisë dhe Gjykatën e Punës

By admin

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër, Bedri Hamza ka qëndruar mbrëmë në Malishevë, ku ka thënë se programi i tij ofron zgjidhje reale, të llogaritura dhe të financuara qartë.

Hamza ka thënë se programi i tij bazohet në katër shtylla: zhvillim ekonomik dhe mirëqenie, arsim dhe shëndetësi, drejtësi dhe mbrojtje e politikë e jashtme.

Hamza ka thënë së punëtori do të jetë në qendër të politikave të qeverisë së udhëhequr nga ai, prandaj do ta themelojnë Fondin e Papunësisë dhe Gjykatën e Punës.

“Vota për PDK-në shkon në numrin 130. Kjo është adresa, nuk ka adresë tjetër. Prandaj, fitorja e PDK-së, ju gëzon juve, më gëzon mua, por të jeni të bindur që i gëzon dhe i bën krenarë Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin”, ka shtuar ai në rrjetet sociale.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dragashi ndalon përdorimin e mjeteve piroteknike, përjashtim nata e ndërrimit të viteve
Next article
15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

Më Shumë

Sport

Bashkimi rikthehet te fitorja

Pas katër humbjeve, Bashkimi u rikthye te fitorja, duke mundur Golden Eagle Yllin në Therandë me rezultat 78:77 (28:22, 21:24, 19:14, 10:17), në javën...
Sport

Gjeraj merr sërish çmimin “Trajner i Dalluar”

Trajneri i Drinit të Bardhë, Robert Gjeraj, është nderuar për të dytin vit radhazi me çmimin “Trajner i Dalluar” nga Komuna e Prizrenit, duke...

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Kryeqytetasit fitojnë ndaj kuqezinjve në Prizren

Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

Gjimnazi ‘Gjon Buzuku’ përuron tetë SMART Board

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne