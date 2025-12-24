15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A në Prizren ka zhvilluar sot, më 24 dhjetor 2025, një aksion për shkyçjen e konsumatorëve që nuk kanë kryer pagesat për shërbimin e ujit.
Sipas njoftimit të kompanisë, inspektoriati dhe njësitë operuese kanë ndërmarrë këtë veprim pas paralajmërimeve të përsëritura ndaj borxhlinjve.
Gjatë ditës janë kryer gjithsej 25 shkyçje, prej të cilave 15 në Prizren dhe 10 në Suharekë.
Kompania njofton se nuk do të ketë më tolerim për konsumatorët që nuk i respektojnë obligimet financiare dhe se masa të tilla do të vazhdojnë deri në kryerjen e plotë të pagesave./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/