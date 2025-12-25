4.2 C
Prizren
E enjte, 25 Dhjetor, 2025
Policia në Prizren gëzon fëmijët me dhurata për festat e fundvitit

By admin

Me rastin e festave të fund vitit, Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, Policia e Kosovës në Rajonin e Prizrenit ka realizuar aktivitetin humanitar në kuadër të planit operativ “Fëmijë të festojmë së bashku 2026”.

Në këtë kuadër, policia ka shpërndarë dhurata për fëmijët në sheshet kryesore të qyteteve Prizren, Dragash dhe Suharekë, duke sjellë gëzim dhe atmosferë festive për më të vegjlit e këtyre qyteteve.

“Ky aktivitet ka për qëllim të forcojë lidhjen e policisë me qytetarët, të promovojë solidaritetin dhe të përcjellë mesazhin e bashkëpunimit e kujdesit për fëmijët gjatë festave”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Policia e Kosovës u uron festa të gëzuara fëmijëve dhe qytetarëve në përgjithësi./PrizrenPress.com/

Shi dhe borë sot
Krishtlindja shënohet me mesazhe paqeje dhe përgjegjësie shoqërore

