Pensionohet profesori i Biologjisë në gjimnazin “Gjon Buzuku”, Bedrija Shabani

Dje, në ambientet e gjimnazit “Gjon Buzuku”, u shënua dalja në pension e profesorit të Biologjisë, Bedrija Shabani, një emër i respektuar dhe i përkushtuar në arsimin e qytetit për shumë vite.

Me këtë rast, SBASHK-u organizoi një koktel simbolik, ku u vlerësua kontributi i çmuar i profesorit Shabani në edukimin dhe formimin e brezave të rinj.

“Drejtoria e shkollës i shpreh mirënjohje të thellë profesor Bedrija Shabanit për punën, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar gjatë gjithë karrierës së tij dhe i uron shëndet, qetësi dhe një pension të merituar”, thuhet në njoftimin e gjimnazit “Gjon Buzuku”./PrizrenPress.com/

Reshjet e borës, Durmishi thotë se të gjithë operatorët janë aktivizuar për mirëmbajtjen e rrugëve
“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

