3.7 C
Prizren
E enjte, 25 Dhjetor, 2025
type here...

Rozë

“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

By admin

Një ngjarje e veçantë muzikore dhe historike do të shënohet këtë të enjte në Prizren, me premierën e këngës kushtuar legjendës së luftës dhe lirisë, Ekrem Rexha – Komandant Drini.

Tenori i njohur shqiptar, Kastriot Tusha, sjell himnin e përjetësimit me titullin “Emrin tënd e përjetësova”, një këngë që pasqyron dhimbjen, krenarinë dhe jehonën e brezave për sakrificën dhe guximin e komandantit.

Premiera do të zhvillohet në orën 17:00./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Pensionohet profesori i Biologjisë në gjimnazin “Gjon Buzuku”, Bedrija Shabani
Next article
Si janë përdorur fetë nga burrat kundër grave

Më Shumë

Fokus

Kampionët bindës në Rahovec

Kampionia e Kosovës, Trepça shënoi fitore në udhëtim ndaj Rahoveci 029 57:110 (11:32, 16:23, 11:24, 19:24), në javën e 13-të të ProCredit Superligës, raporton...
Sport

Gjeraj merr sërish çmimin “Trajner i Dalluar”

Trajneri i Drinit të Bardhë, Robert Gjeraj, është nderuar për të dytin vit radhazi me çmimin “Trajner i Dalluar” nga Komuna e Prizrenit, duke...

Fest 64: Sonte në mbrëmje mbahet finalja e madhe, 23 këngëtarë garojnë për çmimin që i dërgon në Eurovizion

Bashkimi rikthehet te fitorja

104 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

Riemërohet Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Dragash

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Një vajzë 12 vjeçare ndërron jetë në Pediatrinë e Spitalit të Prizrenit

Muharremaj krijon parkingje për mërgimtarët në Suharekë, në dispozicion edhe oborri i Komunës

Gjimnazi ‘Gjon Buzuku’ përuron tetë SMART Board

Viti i humbur dhe “epopeja” mashtruese e A.K

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

Pa pritje të gjata këtë mëngjes në pikat kufitare – maksimumi deri në 10 minuta për të hyrë në Kosovë

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne