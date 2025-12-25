“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

Një ngjarje e veçantë muzikore dhe historike do të shënohet këtë të enjte në Prizren, me premierën e këngës kushtuar legjendës së luftës dhe lirisë, Ekrem Rexha – Komandant Drini.
Tenori i njohur shqiptar, Kastriot Tusha, sjell himnin e përjetësimit me titullin “Emrin tënd e përjetësova”, një këngë që pasqyron dhimbjen, krenarinë dhe jehonën e brezave për sakrificën dhe guximin e komandantit.
Premiera do të zhvillohet në orën 17:00./PrizrenPress.com/
