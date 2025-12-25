2.8 C
“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Është publikuar kënga e re “Emrin tënd e përjetësova”, e cila i kushtohet çlirimtarit Ekrem Rexha – Komandant Drini.

Kënga interpretohet nga tenori i njohur Kastriot Tusha, ndërsa muzika dhe orkestrimi janë realizuar nga kompozitori Edmond Zhulali.

Teksti mban autorësinë e Ramazan Çekës, kurse videoklipi është punuar nga Fitim Sopjani.

Kënga është publikuar në YouTube dhe sjell një nderim të veçantë për figurën e Komandant Drinit, duke rikujtuar kontributin e tij për lirinë e vendit./PrizrenPress.com/

Pas një mungese të gjatë, Gjesti rikthehet për Krishtlindje!
Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

