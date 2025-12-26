2.4 C
Prizren
E premte, 26 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

By admin

UD ministri në detyrë i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka thënë se projekti i rrugës Prizren–Tetovë po bëhet realitet.

Ai në Facebook ka publikuar një video nga punimet që janë duke u bërë në këtë projekt të rëndësishëm.

“Kur u zotuam se do ta bëjmë rrugën Prizren – Tetovë, kishte shumë skeptikë. Mirëpo sot ajo po bëhet realitet dhe unë ju ftoj t’i shijoni pamjet”, ka shkruar Durmishi.

Projekti i rrugës Prizren–Tetovë është vlerësuar se do të lehtësojë qarkullimin ndërmjet qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe atyre të Maqedonisë së Veriut dhe njëherësh do të ndikojë edhe në zhvillimin ekonomik.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma
Next article
Mëngjesi pa pritje të gjata në pikat kufitare të vendit

Më Shumë

Sport

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

FC Prizreni është vlerësuar me çmimin “Klubi i dalluar i vitit 2025” në ceremoninë “Laureatët 2025”, organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport...
Opinione

Viti i humbur dhe “epopeja” mashtruese e A.K

Arben Veselaj Kosovën e zunë sërish ethet e fushatës zgjedhore këtë fundvit, kapluar nga mjegullat dhe rrethuar nga të panjohurat. Edhe kësaj here, si prej...

Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

Kuvendi i të Rinjve i Prizrenit shënon 9-vjetorin e themelimit

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

104 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Kastrati: Problemet me rrymën po prekin shkollat dhe shëndetësinë

Alis triumfon në Fest 64 – “Nân” do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Totaj uron bashkëqytetarët katolikë për Krishtlindje

Bedri Hamza në Malishevë: Do ta themelojmë Fondin e Papunësisë dhe Gjykatën e Punës

E trishtë! 12-vjeçares që vdiq në Spitalin e Prizrenit nesër i jepet lamtumira

KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

Arrestohet një polic në Vërmicë, dyshohet se me ryshfet e lejoi një qytetar serb të hyjë në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne