Lajme

“Gjendje alarmante”, Totaj: Lagjet në Prizren kanë mbetur pa rrymë që 2-3 ditë

By admin

Ai në emisionin “Fol me Arin”  tha se ka lagje dhe fshatra që kanë mbetur pa rrymë për dy deri në tri ditë, duke e cilësuar situatën si alarmante, sidomos në një kohë kur çmimi i energjisë është i lartë.

“Jo vetëm nga 24 orë, por ka edhe lagje e fshatra që kanë mbetur pa rrymë për dy deri në tri ditë. Përveç që energjia është shumë e shtrenjtë, mungesa e saj është një gjendje alarmante. Kjo është edhe një dëshmi shtesë e performancës së kësaj qeverie, e cila, sipas meje, është në ikje. Kemi fshatra që kanë mbetur pa rrymë për dy-tri ditë, por edhe lagje brenda qytetit. Për këtë arsye, jemi detyruar t’i anulojmë edhe disa tubime elektorale për shkak të mungesës së energjisë elektrike”, deklaroi Totaj. /Klankosova.tv

Aktakuzë ndaj një doganieri në Vërmicë, e kaloi kamionin e ngarkuar pa e kontrolluar

