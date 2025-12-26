2.7 C
Prizren
E premte, 26 Dhjetor, 2025
Gjyqtarja Diora Bajrami emërohet nënkryetare e Gjykatës Themelore në Prizren

By admin

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), në vazhdimin e mbledhjes së 357-të, ka caktuar Diora Bajramin në pozitën e nënkryetares së Gjykatës Themelore në Prizren.

“Bazuar në propozimin e Kryetares së Gjykatës Themelore në Prizren, KGJK ka caktuar Diora Bajramin nënkryetare të kësaj gjykate”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

“Gjendje alarmante”, Totaj: Lagjet në Prizren kanë mbetur pa rrymë që 2-3 ditë
Gallapeni viziton shtëpinë e të moshuarve ‘Jetimat e Ballkanit’, ndan dhuratë për Halil Kastratin

