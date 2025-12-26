2.7 C
Prizren
Funksionalizohet Njësia Koronare në Spitalin e Prizrenit

By admin

Njësia Koronare në Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren është vënë zyrtarisht në funksion, raporton PrizrenPress.

Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i spitalit, Osman Hajdari, i cili theksoi rëndësinë e këtij hapi për pacientët me probleme kardiake.

“Njësia Koronare është funksionalizuar. Kujdes më i sigurt, reagim më i shpejtë, jetë të shpëtuara”, ka deklaruar Hajdari./PrizrenPress.com/

