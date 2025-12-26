1.1 C
Prizren
Kurti në Has premton 1 miliard euro investim për prodhimtarinë dhe mbështetje për bujqit e fermerët e Prizrenit

Në kuadër të fushatës për zgjedhjet parlamentare, kandidati për kryeministër nga LVV, Albin Kurti, ka takuar sot mbështetësit e këtij subjekti politik në regjionin e Hasit.

Në një postim në Facebook, pas tubimit elektoral, Kurti u zotua për investim rreth 1 miliard euro për prodhimtarinë, përmes garantimit të kredive për investitorët.

Ndërkaq, për bujqit dhe fermerët e Prizrenit, ai ka premtuar se do të vazhdojë mbështetjen financiare.

“Begati dhe siguri edhe për Hasin. Nga atje zotohemi për 1 miliard euro për prodhimtarinë, përmes garantimit të kredive për investitorët. Edhe për bujqit dhe fermerët e Prizrenit do ta vazhdojmë mbështetjen, pas përkrahjes në këtë katërvjeçar me mbi 300 milionë euro për 120 mijë fermerë anekënd Kosovës. Edhe dy ditë na ndajnë nga 28 dhjetori, atëherë kur votojmë numrin 116 për Lëvizjen VETËVENDOSJE! dhe listën e kandidatëve tanë. VVazhdojmë!” – shkruan Kurti.

Nga lufta në politikë – Sozia e Adem Jasharit në garë për deputet

