Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

By admin

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në fshatin Dubravë të Suharekës.

Siç edhe bëhet e ditur në raportin e Policisë, ankuesi ka raportuar se persona të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e tij dhe kanë vjedhur para të gatshme, rreth, si dhe stoli ari.

Rasti po hetohet nga organet e rendit.

Kurti në Has premton 1 miliard euro investim për prodhimtarinë dhe mbështetje për bujqit e fermerët e Prizrenit
Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

Sport

Egzon Gjuka e Tina Hetemi më të mirët e vitit

Në praninë e presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, Federata e Hendbollit e Kosovës të premten në Sallën e Kuqe të Pallatit...
Fokus

Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

Fshati Ratkoc i Rahovecit është tronditur mëngjesin e sotëm nga një person i cili ka djegur një autoambulancë dhe ka tentuar t’u vë zjarrin...

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Vdes Shemi i grupit Ilirët

Afro 100 aksidente për një ditë në Kosovë

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

Kriza e furnizimit me rrymë në Suharekë, Muharremaj apel qytetarëve: Nuk është problemi te kryetari i komunës

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Kryeqytetasit fitojnë ndaj kuqezinjve në Prizren

Dragashi ndalon përdorimin e mjeteve piroteknike, përjashtim nata e ndërrimit të viteve

Mëngjesi pa pritje të gjata në pikat kufitare të vendit

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

