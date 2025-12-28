Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

Dy persona janë arrestuar nën dyshimin për të shtëna me armë zjarri në Prizren. Atyre iu gjetën dy pistoleta, 247 fishekë dhe 95 gëzhoja.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti u iniciua si “Përdorim i armës” dhe “Armëmbajtje pa leje”.
“Muradem, Prizren 27.12.2025, 22:10. Pas disa të shtënave me armë zjarri janë arrestuar dy të dyshuarit m/k dhe gjatë kontrollit në veturë dhe te të njëjtit u janë gjetur dhe konfiskuar: dy pistoleta, 247 fishekë dhe 95 copë gëzhoja. Pas intervistimit me vendim të prokurorit dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.
