LajmeSiguri

Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

By admin

Dy persona janë arrestuar nën dyshimin për të shtëna me armë zjarri në Prizren. Atyre iu gjetën dy pistoleta, 247 fishekë dhe 95 gëzhoja.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti u iniciua si “Përdorim i armës” dhe “Armëmbajtje pa leje”.

“Muradem, Prizren 27.12.2025, 22:10. Pas disa të shtënave me armë zjarri janë arrestuar dy të dyshuarit m/k dhe gjatë kontrollit në veturë dhe te të njëjtit u janë gjetur dhe konfiskuar: dy pistoleta, 247 fishekë dhe 95 copë gëzhoja. Pas intervistimit me vendim të prokurorit dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.

\

Previous article
Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim
Next article
Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

Lajmet e Fundit

