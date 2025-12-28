Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat preliminare për pjesëmarrjen në votime deri në orën 15:00, duke u bazuar në rezultatet e ardhura nga mbi 97% e vendvotimeve.
Sipas KQZ-së, deri në këtë orë kanë votuar 572,723 qytetarë, që përbën 28.97% të gjithsej 1,999,204 votuesve me të drejtë vote.
Krahasuar me zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 9 shkurt 2025, ka një rritje të lehtë të pjesëmarrjes. Në atë proces, deri në të njëjtën orë, sipas të dhënave nga rreth 91% e vendvotimeve, kishin votuar 28.32%, përkatësisht 558,246 votues nga 1,970,944 të regjistruar.
KQZ ka njoftuar se publikimi i rezultateve të pjesëmarrjes do të vazhdojë në intervale të rregullta gjatë ditës./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/