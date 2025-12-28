3.3 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
Fletëvotimet e dyshimta në Rahovec, Kryeziu i quan lëshime teknike: E kemi paraqitur rastin

By admin

Në qendrën më të madhe të votimit në Rahovec, në shkollën  “Isa Boletini”, 4 mijë fletëvotime kanë qenë me shenja.

Menaxheri i kësaj qendre, Sakip Kryeziu tha se beson që këto janë lëshime teknike, derisa tha se rasti është paraqitur.

“Na kanë dalë 4 mijë fletëvotime me shenja të verdha që besoj që është gjatë printimit, lëshime teknike, por e kemi paraqitur dhe na është thënë që të kryhen fletëvotimet që janë të pastërta, pastaj nëse do të ketë rast, të vazhdohet me ato të shenjëzuara”, tha ai./Klankosova.tv

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti
Ndërron jetë në moshën 91 vjeçare Brigitte Bardot, simboli seksi i viteve 1960

Fletëvotime me shenja te numrat e kandidatëve hasen në një vendvotim në Rahovec

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

