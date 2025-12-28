PDK-ja në Prizren mori 15,546 vota

Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të Kosovës të mbajtura më 28 dhjetor, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka arritur të sigurojë 15,546 vota, që përbëjnë 21,80% të votave të përgjithshme në komunën e Prizrenit.
Krahasuar me zgjedhjet lokale të mëparshme, ky rezultat paraqet një rënie të dukshme të mbështetjes elektorale për këtë subjekt politik.
