Fatmir Limaj nuk e ‘çan’ rrethimin as në Malishevë, VV-ja del e para

By admin

Fatmir Limaj me Nismën nuk arritën të dalin mbi prag. Megjithatë, partia që njihet për bastion Malishevën, ka dështuar edhe në këtë komunë, duke dalur e dyta.

E para ka dalur Vetëvendosje me 37.38% të votave, apo 9 mijë e 862 vota.

Nisma ka 31.22% apo 8 mijë e 237 vota, kurse PDK-ja ka 18.15%.

