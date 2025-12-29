4.7 C
Prizren
Në Prizren sekuestrohen dy armë dhe municion, ndalohen dy persona

Policia e Kosovës ka sekuestruar dy armë zjarri dhe disa paketa me municion, ndërsa ka ndaluar dy persona pas një ngjarjeje me të shtëna në fshatin Muradem.

Sipas njoftimit, ngjarja ka ndodhur më 27 dhjetor, rreth orës 22:10, kur Policia ka pranuar informacion për të shtëna me armë zjarri në fushat e fshatit. Patrullat policore janë angazhuar menjëherë dhe kanë ndaluar një automjet ku ndodheshin dy personat që po tentonin të largoheshin nga vendi i ngjarjes, raporton PrizrenPress.

Gjatë kontrollit, janë gjetur dhe sekuestruar dy pistoleta dhe disa pako me municion. Në vendngjarje kanë dalë edhe hetuesi kujdestar dhe njësia e forenzikës, të cilët kanë kryer fotografimin e vendit dhe sekuestrimin e armëve, municionit, gëzhojave dhe automjetit të përfshirë.

Lidhur me rastin, Prokurori i Shtetit ka urdhëruar fillimin e procedurës penale dhe ndalimin e të dyshuarve për 48 orë.

Policia e Kosovës konfirmon përkushtimin e saj për garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe parandalimin e veprimtarive të kundërligjshme./PrizrenPress.com/

Hapet konkursi për poezi “Flaka e Janarit” në Malishevë
Incidenti në Suharekë: Votën e fotografoi dhe e postoi në rrjete sociale, intervistohet nga policia

