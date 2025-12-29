Nisma mori 834 vota në Prizren

Nisma Socialdemokrate në Prizren ka marrë 834 vota apo 1.17 për qind në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që u mbajtën dje në Kosovë.
Me këtë rezultat, ky subjekt politik nuk ka arritur të kalojë pragun zgjedhor, sipas rezultateve të deritanishme.
