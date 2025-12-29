4.7 C
Prizren
E hënë, 29 Dhjetor, 2025
Rezultatet preliminare – a bëhet Duda Balje deputete?

Duda Balje ka arritur të sigurojë një ulëse në Kuvendin e Kosovës.

E pyetur nga Insajderi lidhur me situatën e rezultateve dhe mundësinë për t’u bërë deputete, Balje është shprehur shkurt: “Tash për tash po”.

Sipas të dhënave preliminare, partia e saj, SDU, ka arritur të marrë 2,395 vota në nivel vendi.

Rezultatet përfundimtare pritet të konfirmojnë nëse Balje do të zyrtarizohet si deputete.

