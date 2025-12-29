4.7 C
Nis numërimi i votave të kandidatëve për deputetë

By admin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se në qendrat komunale të numërimit (QKN), ka filluar procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputetë dhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletëvotimeve. 

Sipas njoftimit të KQZ-së ky proces do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë dhe nën monitorimin e vëzhguesve.

Në platformën e rezultateve ka filluar transmetimi i rezultateve nga QKN.

