Nis numërimi i votave të kandidatëve për deputetë

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se në qendrat komunale të numërimit (QKN), ka filluar procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputetë dhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletëvotimeve.
Sipas njoftimit të KQZ-së ky proces do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë dhe nën monitorimin e vëzhguesve.
Në platformën e rezultateve ka filluar transmetimi i rezultateve nga QKN.
