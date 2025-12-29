4.2 C
Shannon Shorter kalon me sukses kontrollin mjekësor te Bashkimi

By admin

Lojtari i ri i Bashkimiit, Shannon Shorter, ka përfunduar me sukses kontrollin mjekësor, duke bërë hapin e fundit drejt bashkimit të plotë me skuadrën prizrenase.

Klubi ka konfirmuar sot lajmin, duke theksuar se gjithçka ka shkuar sipas planit dhe se Shorter tashmë është gati t’i bashkohet punës nën urdhrat e stafit teknik.

“Lojtari ynë i ri, Shannon Shorter, sot ka përfunduar me sukses kontrollin mjekësor”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Pas përfundimit të procedurave mjekësore, amerikani pritet të nisë stërvitjet me ekipin dhe të jetë i gatshëm për ndeshjet e ardhshme, ku Bashkimi synon të forcojë repartin e jashtëm me përvojën dhe dinamizmin që ai sjell./PrizrenPress.com/

