Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

By admin

Në Prizren, në afërsi të Shtëpisë së Kulturës ka shpërthyer një zjarr i madh në një objekt.

Në vendngjarje kanë dalë menjëherë njësitë e zjarrfikësve, ndërsa flakët janë vënë nën kontroll.

Deri më tani nuk njoftohet për të lënduar, dhe ka vetëm dëme materiale.

Sot Dita e Veteranit të UÇK-së
Digjet një shtëpi në Prizren, humb jetën një foshnjë

