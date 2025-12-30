Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Në Prizren, në afërsi të Shtëpisë së Kulturës ka shpërthyer një zjarr i madh në një objekt.
Në vendngjarje kanë dalë menjëherë njësitë e zjarrfikësve, ndërsa flakët janë vënë nën kontroll.
Deri më tani nuk njoftohet për të lënduar, dhe ka vetëm dëme materiale.
