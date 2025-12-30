5.8 C
Prizren
E martë, 30 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Ramadan Morina nuk e pranon fajësinë për masakrën në Burim të Malishevës

By admin

Në seancën fillestare të martën në Gjykatën Themelore në Prishtinë, i akuzuari Ramadan Morina u deklarua i pafajshëm lidhur me akuzën për krime lufte në Kosovë.

“Nuk e pranoj fajësinë se prej majit ’98 deri më ’99 fare s’kam qenë në Kosovë. E kam dëshminë”, deklaroi Morina.

Deklarimin rreth fajësisë, i akuzuari e bëri pas leximit të aktakuzës nga prokurori special, Ilir Morina, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Kryetari i trupit gjykues, Rrahman Beqiri njoftoi të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij se në afat prej 15 ditësh mund të paraqesin kundërshtimin e provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës.

Prokurori Morina tha se në aktakuzë kanë propozuar vazhdimin e masës së paraburgimit, duke konsideruar se përmbushen kushtet ligjore për vazhdimin e kësasj mase.

“I akuzuari dha adresë të pasaktë, paralufte e ka pas në fshat e nga ajo kohë nuk ka adresë në Kosovë. Adresën e përhershme e ka në Serbi. Atë që e dha në Prishtinë është adresë e përkohshme dhe e një familjari të tij që ky me gjasë e shfrytëzon në pak raste për këto 20 vite ku ka ardhë në Kosovë”, tha prokurori.

Andaj, mbi këtë bazë, prokurori Morina i propozoi Gjykatës që t’i vazhdohet paraburgimi të akuzuarit.

Kurse, mbrojtësi i Morinës, avokati Shpend Gashi i cili zëvendëson avokatin Arianit Koci, tha se mbesin pranë parashtresës dhe kundërshtojnë në tërësi deklarimin e prokurorit.

“Për faktin se i mbrojturi im kur u pyet për adresën e tij, i njëjti mendoi se po pyetet për adresën e tij në Kosovë.. i njëjti planifikon që pensionimin e tij ta kalojë në Kosovë, tha Gashi.

Avokati shtoi se konsiderojnë që prokurori keqinterpretoi përgjigjen e të akuzuarit Morina. Propozoi që i mbrojturi i tij të lirohet nga masa e paraburgimit dhe t’i caktohet një masë më e butë.

Lidhur me propozimet për masën e sigurisë, Gjykata do të vendos me aktvendim të veçantë jashtë seancës.

Paraprakisht, avokati Shpend Gashi, tha se ka pranuar një kopje të aktakuzës dhe provat.

Kryetari i trupit gjykues, Rrahman Beqiri tha se më 17 dhjetor 2025 është parashtruar dhe një ditë më vonë është pranuar nga gjyqtari një ankesë nga avokati Arianit Koci. Tha se ankesa ishte ndaj aktvendimit për pranimin e pjesërishtëm të kërkesës së mbrojtjes për dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar.

Sipas Beqirit, duke qenë se kërkesa i është drejtuar gjyqtarit të procedurës paraprake, ndërsa disa ditë më herët është ngrit aktakuza, atëherë ai si kryetar i trupit gjykues nuk ka pasur kompetencë të vendos në lidhje me këtë ankesë.

Po ashtu, duke qenë se lënda për vazhdim të paraburgimit është kthyer në rivendosje nga Supremja, atëherë gjykata i ka dhënë mundësi mbrojtësit që të paraqesë mendimin e tij lidhur me propozimin e Prokurorisë Speciale për vazhdimin e masës.

Kështu, gjykatësi tha se avokati Arianit Koci më 29 dhjetor ka paraqitur kundërshtimin ndaj propozimit për vazhdimin e masës së paraburgimit.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës më 18 dhjetor 2025, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit Ramadan Morina, të cilin e ngarkon për kryerjen e veprës penale “Krim i luftës kundër popullsisë civile”.

Morina akuzohet se ka marrë pjesë në vrasjen e 34 civilëve shqiptarë, shkatërrimin e pronës, dëbimin e popullatës civile dhe plaçkitjen e pasurisë së rreth 1 mijë qytetarëve.

“Sipas aktakuzës, më 31 mars 1999, në fshatin Burim të Komunës së Malishevës, R.M., në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë në vrasjen e 34 civilëve shqiptarë. R.M., akuzohet edhe për pjesëmarrje në shkatërrimin e pronës, dëbim masiv të popullësisë civile dhe plaçkitjen e pasurisë së rreth 1.000 qytetarëve, të cilët nuk ishin të përfshirë në luftë”, thuhej në njoftim.

I pandehuri ndodhet nën masën e paraburgimit.

Shënim: Personi/personat e përmendur në këtë artikull, prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Digjet një shtëpi në Prizren, humb jetën një foshnjë
Next article
Serie A i jep fund historisë: Topi i kuq largohet përgjithmonë nga kampionati italian

Më Shumë

Fokus

Vetëvendosje fiton në Prizren me 36,414 vota

Sipas rezultateve zyrtare të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), Lëvizja Vetëvendosje ka dalë fituese në zgjedhjet e mbajtura më 28 dhjetor në...
Lajme

Arben Gega: Suhareka, degë e vetme e PDK-së me rritje të votës në nivel vendi

Arben Gega, përfaqësues i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Suharekë, ka falënderuar qytetarët për mbështetjen e tyre gjatë zgjedhjeve parlamentare të 28...

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

Kurti në Has premton 1 miliard euro investim për prodhimtarinë dhe mbështetje për bujqit e fermerët e Prizrenit

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Shannon Shorter i bashkohet Bashkimit

Fletëvotime me shenja te numrat e kandidatëve hasen në një vendvotim në Rahovec

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

Gjyqtarja Diora Bajrami emërohet nënkryetare e Gjykatës Themelore në Prizren

Policia shqipton 1,506 tiketa dhe arreston 41 persona

Ja nga sa deputetë kanë fituar e kanë humbur partitë politike në zgjedhjet e djeshme

Kastrati: Problemet me rrymën po prekin shkollat dhe shëndetësinë

Riemërohet Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Dragash

Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne