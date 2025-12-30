5.8 C
Prizren
E martë, 30 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Serie A i jep fund historisë: Topi i kuq largohet përgjithmonë nga kampionati italian

By admin

Serie A pritet t’i japë fund përdorimit të topit të kuq, një element historik i kampionatit italian që përdorej në ndeshjet e zhvilluara në kushte të vështira atmosferike, sidomos në dëborë.

Sipas asaj që raporton gazzetta.it, Liga po punon për ta hequr përfundimisht këtë praktikë nga sezoni i ardhshëm. Vendimi lidhet me përparimin teknologjik dhe përmirësimin e dukshmërisë në stadiume.

Sot, ndriçimi modern, cilësia e fushave dhe transmetimet televizive në rezolucion të lartë e bëjnë të panevojshëm përdorimin e topit të kuq, i cili dikur ishte zgjidhje për t’u dalluar nga bora e bardhë. Në vend të tij, do të përdoren topa standardë me dizajne dhe ngjyra të përditësuara, të certifikuara nga prodhuesit zyrtarë.

Topi i kuq ka qenë pjesë e historisë së Serie A për dekada dhe lidhet me shumë ndeshje ikonike të luajtura në dimër të ashpër. Megjithatë, Liga beson se futbolli modern kërkon uniformitet dhe standarde të njëjta në çdo ndeshje, pavarësisht kushteve atmosferike. Burime pranë Serie A theksojnë se vendimi është tashmë në fazën përfundimtare dhe do të zyrtarizohet së shpejti.

Kështu, një simbol i vjetër i kampionatit italian pritet të mbetet vetëm pjesë e kujtimeve dhe arkivave historike të futbollit.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ramadan Morina nuk e pranon fajësinë për masakrën në Burim të Malishevës
Next article
Kjo është gjendja e tre fëmijëve që shpëtuan nga zjarri në Prizren

Më Shumë

Fokus

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në fshatin Dubravë të Suharekës. Siç edhe bëhet e ditur në raportin e Policisë, ankuesi ka...
Fokus

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

Një person është shoqëruar në stacion policor nën dyshimin për fotografim të votës. Rasti ka ndodhur në fshatin Gelanc të Suharekës. Lidhur me procedimin e këtij...

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Fatmir Limaj nuk e ‘çan’ rrethimin as në Malishevë, VV-ja del e para

Nisma mori 834 vota në Prizren

Babai në Prizren raporton se i është zhdukur djali

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

PDK-ja në Prizren mori 15,546 vota

Riemërohet Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Dragash

Totaj uron bashkëqytetarët katolikë për Krishtlindje

Shannon Shorter kalon me sukses kontrollin mjekësor te Bashkimi

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Ndërron jetë në moshën 91 vjeçare Brigitte Bardot, simboli seksi i viteve 1960

Lirohet në procedurë të rregullt 75-vjeçari nga Prizreni, dyshohet për grisje të fletëvotimit pasi s’u lejua ta asistojë bashkëshorten

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne