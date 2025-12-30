Kryetari i Prizrenit paraqet raportin vjetor të punës para qytetarëve

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka prezantuar sot para qytetarëve raportin e punës dhe angazhimit ekipor për vitin 2025.
“Në kuadër të këtij takimi publik u prezantuan në mënyrë të përmbledhur arritjet njëvjeçare të qeverisjes komunale, ndërsa theksi kryesor iu kushtua dëgjimit të kërkesave dhe propozimeve konkrete të qytetarëve, të cilat përbëjnë bazën e vendimmarrjes me synim rritjen e cilësisë së jetës në të gjitha fushat”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/
