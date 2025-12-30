5.8 C
Prizren
Kryeprokurori flet për rastin tragjik në Prizren: Nëna me fëmijët ishin në gjumë, ende s’dihen shkaqet e zjarrit

By admin

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, në emisionin “Kosova Live” të T7, ka dhënë detaje rreth rastit tragjik që ka ndodhur sot në Prizren, ku si pasojë e zjarrit një fëmijë i moshës njëvjeçare ka humbur jetën.

Ai tha se në shtëpi kanë qenë nëna me katër fëmijët dhe që të gjithë ishin në gjumë.

Kryeziu tha se shkaqet e zjarrit nuk dihen akoma por nuk ka dyshime që bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme.

“Sot më 30 dhjetor rreth orës 10 të mëngjesit kemi marrë informatë për një zjarr ku po digjej një shtëpi e banimit në qendër të qytetit, saktësisht afër Shtëpisë së Kulturës. Për fat keq kemi edhe një humbje jete. Ajo që dihet deri tani është fakti se në shtëpi ka qenë nëna së bashku me katër fëmijët e saj, ku tre prej tyre kanë shpëtuar, përderisa një fëmijë i moshës rreth 1 vjeç ka humbur jetën. Me të marrë informacionin, policia, hetuesit, zjarrfikësit dhe ekspertët e zjarrit dhe prokurori i rastit janë në vendin e ngjarjes. Është shuar zjarri dhe janë duke u bërë hetime për shkakun e zjarrit… Ende nuk është fikur në tërësi zjarri për t’i kryer ekspertizat sepse dihet që provat mblidhen në vendin e ngjarjes dhe prokurori i rastit gjendet aty, janë hetuesit dhe po bëhen të gjitha veprimet  e duhura për të ardhur te vërtetimi i asaj që ka ndodhur. Deri më tani nuk kemi ndonjë dyshim që kemi zjarrvënie të qëllimshme, mund të ketë arsye tjera por ende është herët të konfirmojmë diçka”, tha ai.

Ai shtoi se fëmijët tjerë janë jashtë rrezikut për jetë.

Kryeziu shprehu ngushëllime familjes për vdekjen e fëmijës dhe tha se institucionet do të punojnë në vërtetimin e shkaqeve që çuan në rastin tragjik. /Express/

Kryetari i Prizrenit paraqet raportin vjetor të punës para qytetarëve
Tragjedia në Prizren, dëshmitari: E theva derën, por s’arritëm ta shpëtojmë fëmijën (VIDEO)

