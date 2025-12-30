5.8 C
Prizren
E martë, 30 Dhjetor, 2025
Tragjedia në Prizren, dëshmitari: E theva derën, por s'arritëm ta shpëtojmë fëmijën (VIDEO)

By admin

Një fëmijë i moshës 1 vjeçare e ka humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu një shtëpi sot në Prizren.

 

Rreth ngjarjes tragjike për Klan Kosova ka folur një dëshmitar.

Samir Shabani, tha se fillimisht dëgjoi disa britma.

“Ishim duke ndejtur në lokal, dëgjuam disa bërtima të komshinjve dhe u afruam të shohim ngjarjen, kur e pamë që shtëpia kishte filluar të kallet. Është ky restoranti “Fish House”, ata i shpëtuan, tre fëmijët dhe gruan. Pastaj, ne vrapuam, ata treguan që fëmijës së vegjël po i ndihej zëri, por për shkak të zjarrit nuk kishim mundësi të bënim diçka, pasi që flakët ishin të pashmangshme”, deklaroi ai për Klan Kosova.

“Zjarri filloi diku në ora 09:45, ashtu e morëm vesh ne. Bile, unë e theva derën kryesore, por nuk mund të hynim brenda për shkak se flakët e kishin kapluar shtëpinë. Shtëpia ishte e vjetër, me dru dhe kishim të pamundur të hyjmë brenda, pastaj erdhën zjarrfikësit por fatkeqësisht fëmija nuk u arrit të shpëtohej”, theksoi ai.

Nga ky rast i rëndë, lëndime morën edhe tre fëmijë të moshës, 4,6 dhe 10 vjeç të cilët po trajtohen në Spitalin e Prizrenit dhe janë në gjendje stabile.

Kryeprokurori flet për rastin tragjik në Prizren: Nëna me fëmijët ishin në gjumë, ende s’dihen shkaqet e zjarrit

